Les superficies consacrées aux cultures de saison (été) pratiquées par les agriculteurs dans le gouvernorat du Kef a baissé, cette année, à cause notamment du manque des quantités d’eau d’irrigation issues des barrages et des puits.

Le président de l’Union régionale de l’agriculture, Mounir Laabidi a indiqué, lundi, à l’Agence TAP que les cultures de tomates et de piments n’ont pas dépassé cette saison 370 ha et 390 ha, en plus de la régression de la culture de cucurbitacées.

Il a ajouté que dans la région, la superficie globale dédiées aux cultures irriguées de saison, y compris les légumes-feuilles, a atteint 1200 ha, cette saison agricole, contre 3 mille ha auparavant.