Dans le cadre des conférences-débats de VATEL Tunis, Business School, Hotel & Tourism Management, René Trabelsi, Ministre du Tourisme et de l’Artisanat a intervenu en exclusivité au Campus de l’Université Européenne de Tunis, mardi 26 février pour débattre de sa stratégie de promotion et de développement du tourisme tunisien avec les étudiants et enseignants de VATEL.

Le ministre tunisien du tourisme a exposé, lors de la conférence-débat à VATEL, sa stratégie, méthodes et plans d’actions promotionnels et de développement. La conférence a été animée par des questions; un débat pertinent et une interactivité avec les étudiants. René Trabelsi, professionnel du tourisme participe activement au développement et à la promotion du tourisme à travers ses multiples actions et programmes, visant à faire connaître le tourisme tunisien à travers le monde et, récemment au Hollywood Beauty Awards, aux côtés de Denzel Washington et Stéphane Taylor en qualité d’invités d’honneur à cette compétition internationale.

Sacrée Meilleure Ecole de Management Hôtelier dans le monde par les Worldwide Hospitality Awards, VATEL constitue, aujourd’hui, le 1er groupe mondial de l’enseignement du management de l’hôtellerie et du tourisme, diffusant son savoir faire à la française à travers 50 écoles dans le monde. Le groupe Vatel est reconnu mondialement par la profession, grâce à son rayonnement international et un réseau de plus de 35.000 diplômés (Vatéliens), qui exercent dans les plus prestigieux établissements à travers le globe.

Partenaire en Tunisie du Groupe Université Européenne de Tunis, VATEL Tunis a reçu l’Award 2018 de la meilleure école VATEL dans le monde. L’école accueille chaque année des étudiants de différentes nationalités qui évoluent dans un environnement international. Grâce à une formation aux normes et standards du management du tourisme et de l’hôtellerie internationale, les étudiants de VATEL Tunis s’inscrivent dans une lignée de managers et de directeurs à des taux de placement et de réussite exceptionnels dont certains sont de véritables success stories.