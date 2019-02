Un accord a été conclu au cours d’une séance de travail, tenue mardi 26 février au siège du ministère des Affaires sociales, pour la publication au JORT, prochainement, de 6 avenants portant modification des conventions collectives sectorielles.

C’est ce qu’on lit dans un communiqué du ministère des Affaires sociales, lequel document précise que cet accord a été conclu lors d’une séance de travail, consacrée à l’examen des moyens permettant d’accélérer la publication au JORT de quelques avenants modifiant les conventions sectorielles collectives.

Il s’agit des conventions relatives à la fabrication des pâtes alimentaires et couscous, aux conserves et semi-conserves alimentaires, à l’emballage des huiles, à la torréfaction du café, aux moulins, aux boulangeries et à la production du lait et fabrication des produits laitiers.

Au cours de cette réunion, qui a été présidée par Mohamed Trabelsi, il a été convenu de poursuivre l’examen des secteurs qui n’ont pas été publiés au JORT.

Ont pris part à cette réunion des représentants de l’UGTT (Mohamed Ali Boughdiri et Kamel Saad) et de l’UTICA (Khalil Ghariani, Sami Sellini et Béchir Boudjday).

Il convient de rappeler que le secrétaire général adjoint de l’UGTT, Bouali Mbarki, avait dernièrement déclaré qu’une réunion se tiendra au cours de la semaine prochaine entre le chef du gouvernement, le secrétaire général de l’UGTT et le président de l’UTICA, qui sera consacrée à la poursuite des négociations sur les avenants des majorations salariales dans les secteurs de l’agroalimentaire, les hydrocarbures et des cafés.