Le ministre de la Justice, Karim Jamoussi, s’est entretenu, lundi 25 février, avec l’ambassadeur d’Allemagne à Tunis, Andreas Reinicke, au sujet de la coopération entre les deux pays en matière juridique et judiciaire.

Selon un communiqué du département, les deux parties ont insisté sur la nécessité de consolider les programmes d’intérêt commun en la matière.

L’entretien a également concerné l’échange des approches et le renforcement de la coopération au niveau des systèmes judiciaire, pénitentiaire et de rééducation ainsi qu’en matière de lutte contre l’extrémisme et la violence.

Le ministre de la Justice a réaffirmé que son département est ouvert à tout ce qui est de nature à promouvoir davantage le système judiciaire et à améliorer son rendement au service de la justice et des justiciables.