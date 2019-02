La “Station T”, annoncée par le chef du gouvernement lors de sa visite à Paris, les 13, 14 et 15 février 2019, sera érigée dans le gouvernorat de Ben Arous, apprend l’agence TAP auprès d’une source à la présidence du gouvernement. Elle devrait regrouper des jeunes startuppeurs et entrepreneurs tunisiens, sous un même toit.

“Un incubateur de start-up sera bientôt, ouvert en Tunisie”, avait souligné le chef du gouvernement Youssef Chahed, en visitant la ” station F” à Paris, le plus grand campus de start-up au monde. Et de marteler : la Tunisie mise sur le digital et l’entrepreneuriat des jeunes pour booster son économie.

La “Station T” se veut un campus géant de start-up, pour les jeunes entrepreneurs tunisiens. Elle devrait réunir tout un écosystème entrepreneurial et offre, à priori, des dizaines de stations de travail.

Le concept est fortement inspiré de l’expérience française en la matière (Station F). Il a pour objectif de donner un nouveau souffle à l’initiative privée et aux start up, d’autant que tous les ingrédients sont réunis pour mener à bien ce projet à forte valeur ajoutée et employabilité, selon des experts.

“Nous souhaitons avoir bientôt, notre Station T”, avait lancé Chahed, précisant que le projet a été programmé au lendemain de la dernière visite officielle en Tunisie du président français, Emmanuel Macron.