La Tunisie est présente au Salon de l’agriculture, “la plus grande ferme de France”, inauguré samedi 23 février à Paris par le président français, Emmanuel Macron. Une participation organisée par l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) et le Groupement interprofessionnel des légumes (GIL).

La journée du dimanche 24 février était dédiée à la Tunisie, pour mieux faire connaître les produits nationaux. A cette occasion, des dégustations de produits et recettes tunisiennes ont été organisées.

Lors de cette 56e édition du Salon, qui se déroulera jusqu’au 3 mars 2019, sur un stand dédié à la Tunisie, différents exposants présentent leurs produits phares, à savoir des huiles d’olive, des vins, des agrumes, des dattes, de la tomate géothermale…

L’objectif est de les faire connaître et de les valoriser auprès du très nombreux public qui fréquente assidûment cette manifestation.

Une nouveauté cette année, 4 produits médaillés au “Concours tunisien des produits de terroir” sont exposés : un sirop de figue de barbarie de Zelfen (Kasserine), un sirop et une confiture de dattes de Kébili, des figues séchées de Matmata (Gabès) et un miel de Beni Khedache (Médenine). Des produits qui reflètent la richesse des régions tunisiennes.

Les producteurs de ces produits, soutenus notamment, par l’APIA et le Projet d’Accès aux Marchés des Produits Agroalimentaires et de Terroir (PAMPAT), ont indiqué à l’Agence TAP, que la distinction obtenue par leurs produits avait déjà été une première et grande réussite, leur participation à ce salon en étant une seconde.

Tous ont désormais un objectif commun : conquérir le marché français et d’autres marchés internationaux, ce qui permettra de promouvoir l’image de la Tunisie et de leurs régions d’origine.

Selon Lamia Chekir Thabet, experte nationale principale en accès aux marchés (PAMPAT), “ces 4 produits de terroir ont été choisis suite à un concours, parmi d’autres produits médaillés afin de participer à ce salon. En effet, la Tunisie dispose d’un patrimoine agroalimentaire très vaste et possède aujourd’hui, plus de 220 produits de terroir”.

Thabet met l’accent sur l’importance de la promotion des produits du terroir tunisien aussi bien en Tunisie qu’à l’étranger, et sur la nécessité d’améliorer encore plus leur qualité, conformément aux attentes des marchés.

A noter qu’un millier d’exposants et près de 30 000 professionnels appartenant à différents corps de métiers sont mobilisés à l’occasion du salon de l’agriculture de Paris. Plus de 700.000 visiteurs de toutes nationalités sont attendus et de très nombreux pays y participent.