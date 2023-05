Le gouverneur de Jendouba, Samir Kouka, a inauguré, vendredi 12 mai 2023, le 1er Salon de l’agriculture du nord-ouest qui se poursuivra jusqu’au 14 courant.

Cet évènement constitue une opportunité pour l’exposition de produits et d’équipements agricoles, outre la tenue de séminaires scientifiques sur le thème des structures publiques et des entreprises privées dans l’accompagnement des investissements agricoles et le développement des systèmes de production en lien avec des évolutions climatiques que traverse le pays.

Kouka considère que cette exposition est également l’occasion idoine pour mettre en place un travail de réseautage entre les agriculteurs et les structures publiques ainsi que pour prendre connaissance des produits et offres des entreprises privées, et pour inciter les jeunes agriculteurs à investir dans l’activité agricole au vu notamment du potentiel de la région du nord-ouest.

Un certain nombre d’agriculteurs ont évoqué dans des déclarations à l’Agence TAP, la nécessité d'” effectuer une révision sur la politique agricole “, car, selon eux, ” il en va de la sécurité alimentaire du pays et de la pérennité du secteur “.

De son côté, Abdelhakim Rajhi, directeur régional de l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) à Jendouba, a souligné l’importance d’un tel évènement dans l’instauration d’un cadre fédérateur des gouvernorats du nord-Ouest, qui servira de mécanisme d’introduction des incitations décrétées au profit des professionnels du secteur, encore méconnues par un nombre important de producteurs dans la région.