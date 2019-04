Le premier Salon de l’agriculture et de l’innovation à Jendouba se tiendra du 23 à 27 avril 2019 à El Marja dans la délégation de Bou Salem.

Organisé à l’initiative de l’Institut national des grandes cultures (INGG), ce Salon s’inscrit dans le cadre de la célébration de la décennie de cet Institut créé en 2009 à El Marja.

“L’institut exposera, avec certaines sociétés spécialisées dans le secteur agricole, industriel et l’économie verte, les dernières innovations et technologies utilisées dans le secteur des grandes cultures’’, a indiqué Tarek Jarrahi, directeur de l’INGC.

Des projections sur les récentes recherches liées à la gestion et l’économie d’eau, à l’utilisation des pesticides et aux techniques de plantation sont programmées au Salon.

Des experts étrangers (Etats-Unis, Espagne, France, Ouganda…) sont attendus à cette édition.

Le programme de la manifestation sera entamé le 23 et 24 avril avec la tenue d’une conférence sur les dernières techniques dans le secteur des grandes cultures et les techniques à développer pour l’amélioration de la qualité et du rendement des semences.

Une journée portes-ouvertes sera organisée le 25 avril pour présenter les activités de l’Institut national des grandes cultures (INGC).

Des visites aux centres et unités de recherche basés à la région, une démonstration des nouvelles technologies dans le domaine agricole et une exposition sur le machinisme agricole sont programmés en marge du Salon.