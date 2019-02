C’est avec une profonde tristesse que l’Union Nationale de l’Industrie Hôtelière a appris le décès du cher et regretté Mongi LOUKIL, Membre fondateur et Vice-Président de l’U.N.I.H, bâtisseur du groupe Carthage Tours\Palm Beach Hotels, un pionnier et un pilier du tourisme tunisien.

L’enterrement aura lieu demain au cimetière Sidi Ghomrassen, à Houmet Souk à Djerba, après la prière de Dhohr (12h30).

En cette douloureuse circonstance, le comité directeur et les membres de l’U.N.I.H présentent leurs condoléances les plus attristées à ses fils, à toute sa famille et à ses proches.

Que Dieu le Tout-Puissant l’accueille dans son éternel Paradis lui accorde Son infinie Miséricorde.