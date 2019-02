L’instance politique de Nidaa Tounes a salué la décision du secrétaire général du parti, Slim Riahi, de démissionner de son poste et de “faire prévaloir l’intérêt supérieur du parti et du pays sur ses intérêts personnels”, affirme le directeur exécutif du parti, Hafedh Caid Essebsi.

Le parti souligne, après sa réunion du vendredi 22 février, que “les portes du parti restaient ouvertes à Riahi et à tous ceux qui souhaitent rejoindre ses rangs, parmi les compétences et les personnalités nationales”.

Dans une déclaration publiée précédemment sur sa page Facebook, Slim Riahi, qui se trouve depuis plusieurs semaines à l’étranger, a annoncé sa démission du secrétariat général du Parti Nidaa Tounes et de ses structures. Il a expliqué avoir “pris cette décision après avoir examiné et évalué cette décision”, estimant qu’il “n’y a plus lieu d’apporter un plus au parti”.

Par ailleurs, l’instance politique du parti condamne la désignation du président de l’Instance nationale de protection des données personnelles (INPDP, Chawki Guaddes, comme président de la commission d’organisation du congrès de ce qu’elle qualifie comme “parti attribué au chef du gouvernement”.