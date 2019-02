Le ministre chargé de la Relation avec les instances constitutionnelles, la société civile et des droits de l’Homme, Mohamed Fadhel Mahfoudh, s’est entretenu, jeudi 21 février, avec l’ambassadeur du Canada en Tunisie, Carol McQueen.

Selon un communiqué, l’entrevue a donné lieu à l’examen des moyens permettant de renforcer la coopération entre la Tunisie et le Canada dans des domaines liés à la diffusion de la culture des droits de l’Homme, des principes et valeurs de la démocratie et de la citoyenneté, ainsi qu’au renforcement du processus d’instauration des instances constitutionnelles et indépendantes.