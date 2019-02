Le magazine 1001Tunisie part au Niger du 19 au 22 Février 2019 afin de promouvoir la Tunisie et son tourisme en participant au Salon de l’Agriculture et de l’environnement et durant lequel la Tunisie est invité d’honneur. A cet effet, 1001Tunisie édite un tiré à part de plus de 50 pages en partenariat avec la Chambre de Commerce Tuniso Belgo luxembourgeoise (CCTBL).

La CCTBL conduit une mission de promotion des produits agricoles et de l’industrie agro-alimentaire, avec une forte participation d’opérateurs tunisiens, et dont l’objectif est le renforcement du positionnement de la Tunisie sur ce marché émergent.

1001Tunisie, ce sont aujourd’hui deux collections par an d’un magazine papier en français et anglais et qui est distribué dans les plus importants concepts store et librairies du pays dont Rock The Kasbah, Mooja, Elyssa Artisanat, The Red Bee, Maria à Djerba, Made With Hob à Sfax…

Au menu de la Collection Hiver 2019, découvrez les routes exceptionnelles de Tabarka ou de Sned Jebel, le spectacle vivant d’une vente de tapis à la criée ou les stars de l’artisanat « Made in Tunisia ». Si les éléments vous tentent, plongez dans l’eau douce, admirez les salines ou partez à la rencontre de la terre avec Sabiha, la magicienne de la poterie de Sejnane récemment inscrite au patrimoine Mondial de l’UNESCO. Dans notre nouvelle rubrique Santé et Bien-être, ce sont les atouts d’une destination de tourisme médical qui sont mis en avant.

Quand on évoque la Tunisie, il vous vient, dans l’hémisphère le plus sensible du cerveau, une foultitude d’images évocatrices, toutes plus agréables les unes que les autres. Tenter d’en capter quelques-unes pour vous dans ce magazine est notre crédo. Vous attendez-vous à y découvrir des girafes ? Peut-être pas ! C’est aussi une des mille surprises qui vous attendent à travers un magazine porté par une équipe de 12 personnes et présentant 22 reportages, 9 rubriques, 235 pages, plusieurs carnet d’adresses, plus de 350 photographies de Pierre Gassin…

En savoir plus :

Amel Djait : Journaliste, spécialiste en communication éditoriale et fondatrice du guide et magazine de voyages www.1001tunisie.com Amel Djait a été conseiller auprès du ministre du tourisme tunisien (2014) et a reçu en 2013 le Prix de l’Innovation Google Tunisie. Prix ASBU pour le documentaire (ERTT) dédié au tourisme tunisien « TABAANI», elle est l’auteur et directrice artistique du livre « TUNISIENNES ET SAVEURS DES TERROIRS » (GIZ 2016) et produit « ALF THNEYA WE THNEYA» une capsule radiophonique hebdomadaire qui passe sur Express Fm depuis 2017.

Pierre Gassin : Directeur et formateur photo, méditerranéen convaincu, décide de s’établir en Tunisie, où il aime retrouver la douceur de vivre méridionale. Il a créé le Palais de la Photographie, dans le cadre de Sfax, capitale de la culture arabe. Après avoir organisé des expositions collectives avec les jeunes photographes (Architectures de Sfax – Fondouk Haddadine), Sfax d’Hier et d’Aujourd’hui (Maison de France, IFT de Tunis), Gafsa d’Hier et d’Aujourd’hui (Maison de France, IFT), Demain (Palais de la Photographie), Vestiges et Traces (Cathédrale de Sfax et Palais de la Photographie), il expose actuellement à la Maison de France : Embarquement Sfax.