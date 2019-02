Le ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale et la Banque tunisienne de solidarité (BTS) ont signé, mardi 19 février, un accord visant l’activation du mécanisme de la dotation “Intilak 1 au titre de l’année 2019”.

Le mémorandum concerne l’autofinancement pour les titulaires d’accord de financement de la part de la BTS via la dotation Intilak.

Ce mécanisme, doté d’une enveloppe de 29 millions de dinars (MDT) contre 6 MDT auparavant, vise à promouvoir le rythme de création de petites entreprises et de mettre à la disposition des jeunes promoteurs -ayant obtenu l’accord préliminaire de la Banque centrale de Tunisie (BCT)- une partie de l’autofinancement.

Le DG de la BTS, Mohamed Kaâniche, a indiqué que la banque compte financer 13 mille projets au cours de l’année 2019, d’une valeur de 240 MDT. Ce programme ciblera tous les secteurs, notamment l’industrie, l’agriculture et l’artisanat.

Le ministre de l’Investissement, Zied Ladhari, appelle, pour sa part, toutes les commissions régionales à reprendre l’examen des demandes d’autofinancement et à accorder la priorité aux dossiers pouvant bénéficier des interventions du fonds “FONAPRAM” avant de les présenter à la “dotation Intilak”.

Ces commissions sont appelées à examiner les dossiers au cas par cas, selon la spécificité et les besoins de chaque projet, a-t-il fait savoir, soulignant l’importance de ce mécanisme en tant que moyen visant à encourager les jeunes souffrant de manque d’autofinancement.

L’objectif recherché est d’offrir des opportunités d’emplois et d’ouvrir les perspectives de création de projets, notamment pour les diplômés, d’autant plus que l’autofinancement est accordé sans intérêt et la période de remboursement s’étale sur 5 ans.

A rappeler que le mécanisme “dotation intilak” a été créé en 2011 en vertu d’une circulaire commune entre les ministères des Finances, des Affaires sociales, de la Formation professionnelle et du Développement pour financer la partie “autofinancement” des projets qui seront réalisés par des jeunes promoteurs.

Depuis son lancement, ce mécanisme a permis de financer près de 18.000 projets et de créer 27.000 emplois.

En 2018, la BTS a accordé 11.000 crédits d’une valeur de près de 200 millions de dinars.