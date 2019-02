Le conseil local de Souk Lahad (gouvernorat de Kébili) a approuvé une série de projets liés au renforcement de l’infrastructure de base dans la région et ce dans le cadre du programme régional de développement, a indiqué le délégué de Souk Lahad Mohamed Ridha Souid.

Parmi ces projets, la réhabilitation de logements (pour une enveloppe de 150.000 dinars), le raccordement aux réseaux de l’eau potable et de l’éclairage public (130.000 dinars), l’embellissement des entrées des localités Fetnassa, Bochra et Nogga (70.000 dinars), le réaménagement de l’infrastructure des écoles Zouia et Nogga (80.000 dinars), l’équipement de clubs pour enfants (20.000 dinars) et la transformation de l’ancienne unité de santé de Somaa en unité de médecine dentaire scolaire (20.000 dinars).

La même source rappelle que les interventions du programme régional de développement portent aussi sur l’aménagement de pistes agricoles dans la localité de Farouan (80.000 dinars), l’engazonnement d’un terrain à Souk Lahad, l’acquisition de matériels au profit de la maison de culture à Legliaa (50.000 dinars) et la restauration du réseau d’évacuation des eaux usées (50.000 dinars) dans la même localité.