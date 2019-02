Le ministre des affaires culturelles, Mohamed Zine El Abidine, annonce une série de mesures au profit des potières de Sejnane, en vue de valoriser leur savoir-faire ancestral et d’assurer la commercialisation de leurs produits aussi bien en Tunisie qu’à l’étranger.

Ces mesures ont été annoncées à l’occasion de l’ouverture d’une manifestation culturelle qui se tient du 18 jusqu’au 22 février 2019 sous le slogan “La poterie de Sejnane, notre fierté”, et ce dans le cadre de la célébration de l’Inscription du savoir-faire des potières de Sejnane sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco.

Dans ce contexte, le ministre a annoncé l’organisation d’une semaine culturelle à la Cité de la culture où seront accueillies les artisanes de Sejnane pour faire connaître leur métier, un métier qui a pu être sauvegardé et transmis d’une génération à une autre. Cette semaine leur offrira l’occasion ultérieurement pour participer à des foires nationales et internationales.

Il a, par ailleurs, fait savoir que le ministère réservera un budget pour l’acquisition de la poterie des femmes de Sejnane et œuvrera à la création d’un circuit culturel dans la région qui englobera les sites archéologiques et les circuits écologiques et touristiques en vue de les encourager et les aider à commercialiser cette poterie et à la faire connaître davantage.

Les interventions du ministère dans ce sens, a-t-il ajouté, seront mis en oeuvre dans le programme national “Tunisie, cités des civilisations” soulignant l’importance de renforcer l’infrastructure de la région en vue de pallier aux nombreuses difficultés qui se posent en suggérant la création d’un espace propre aux artisanes pour exposer leurs œuvres.

Le ministre s’est félicité des efforts déployés par les potières de Sejnane dans la préservation et la transmission de ce savoir-faire ancestral estimant que l’inscription sur la liste représentative de l’Unesco est un signe de reconnaissance à ces potières qui ont fait de leur métier artisanal un véritable art.

Accompagné du gouverneur de Bizerte, le ministre s’est rendu par la suite au site archéologique de Beni Saidane à Sejnane puis au complexe sportif couvert qui a servi de lieu d’exposition de la poterie manuelle de la région, spécificité majeure de cette région du nord de la Tunisie, où les femmes utilisent une technique particulière pour produire des artefacts en terre cuite pour la maison, notamment des ustensiles de cuisine, des poupées et des figurines animalières.