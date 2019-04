Une manifestation citoyenne et culturelle intitulée “Tafoun Day” se tiendra dimanche 28 avril à Sejnane (gouvernorat de Bizerte) dans le but de mettre en valeur le savoir-faire ancestral des potières de cette localité.

Organisée par l’Association citoyenne pour la démocratie participative (ACDP) en partenariat avec l’association Zahoua et le Centre de ressources et d’animation pour le développement et la solidarité internationale (CDSI), “Tafoun Day” s’inscrit dans le cadre de la semaine culturelle euro-méditerranéenne qui se tiendra à Sejnane du 23 au 30 avril 2019.

En vertu de l’inscription de la poterie des femmes de Sejnane sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, “Tafoun Day” mettra la lumière sur le savoir-faire des potières avec la tenue d’une expo-vente.

Cette journée sera aussi une opportunité pour les artisanes de Sejnane d’échanger et de tisser des liens avec les participants (designers, artistes, graphistes, et société civile) dans le but de collecter des fonds pour la construction d’un local permettant de réunir les artisanes dans un premier temps pour leur permettre par la suite de créer leur coopérative.

Cette manifestation fait partie du projet “Tafoun Project 1.0” qui consiste en l’organisation de cycles d’ateliers, d’événements et de foires où il est possible de réunir les artisanes avec la société civile, les acteurs de la scène culturelle, les médias et les institutions publiques concernées afin de concrétiser le projet de la coopérative.

Au menu de “Tafoun Day”, un tour guidé du site archéologique Sidi Mechrgui, une démonstration des différentes techniques de fabrication de la poterie des artisanes ainsi que l’organisation d’un atelier participatif suivi d’une exposition vente.

A noter que cette journée clôturera la semaine des” Rencontres Méditerranéennes ” qui se tiendra du 23 au 30 avril 2019 à Sejnane. Cette semaine s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat entre les trois associations Zahoua, ACDP et CDSI qui stipule l’immersion d’un groupe d’habitants de Boulogne -sur-Mer (France) au cœur du mode de vie et du quotidien des habitants de Sejnane.

“Tafoun Day” vient clôturer cet échange humain avec les potières dans l’objectif d’une collaboration durable avec les invités et artistes étrangers.

Créée en 2011, l’association Zahoua pour les femmes potières de “Sejnane” regroupe un collectif d’artisanes de Sejnane dans le but de les aider à améliorer leurs conditions de vie. L’association s’emploie à aider les artisanes à développer les moyens de commercialiser leurs produits en organisant des activités et des expositions sur tout le territoire tunisien pour faire connaitre et vendre les produits des femmes artisanes en plus de la tenue de formation au profit des artisanes. L’association ambitionne d’aider les artisanes d’améliorer la technique de la production des artisanes, la création d’une coopérative “femmes potières”, la création d’un label pour le produit et d’un point de vente.

Fondée en 2011, l’Association citoyenne pour la démocratie participative a pour objectif de diffuser les principes d’une citoyenneté responsable et d’une démocratie participative à travers la mise en place de projets culturels et l’organisation de sessions de formation au profit des associations.