La 14ème édition du Salon international de l’agriculture, du machinisme agricole et de la pêche (SIAMAP 2019) se tiendra du 24 au 29 septembre au Parc des expositions du Kram. L’annonce a été faite jeudi 14 février lors d’une cérémonie de lancement des préparatifs de cette manifestation.

Ce Salon, qui se présente comme l’une des plus importantes manifestations agricoles en Afrique et dans le monde arabe, sera aménagé sur une superficie de 20.000 m2 et accueillera plus de 250.000 visiteurs.

Selon l’UTAP, organisatrice du SIAMAP, cette manifestation verra la participation de plus de 600 exposants de Tunisie et de 30 pays étrangers. La Suisse participera pour la première fois à ce Salon, avec des experts et des spécialistes dans le domaine agricole.

Le Burkina Faso et le Qatar sont les deux invités d’honneur de cette nouvelle édition. L’objectif étant, selon l’UTAP, “de s’ouvrir davantage sur le marché africain, d’impulser les exportations et de renforcer l’investissement, ainsi que d’appuyer les relations de coopération et de partenariat dans le secteur de l’agriculture et de la pêche”.

Ont pris part à la cérémonie de lancement du SIAMAP 2019, les ministres du Commerce, des Technologies de la communication, le secrétaire d’Etat chargé des Ressources hydrauliques et de la Pêche, le secrétaire général de l’UGTT, et de représentants des partis politiques et des organisations nationales, ainsi que des ambassadeurs, dont notamment les ambassadeurs du Burkina Faso et du Qatar.