Dans le cadre de la préparation de la manifestation “Tunis, capitale de la jeunesse arabe 2019” qui sera lancée en juin prochain, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Sonia Ben Cheikh, a effectué, jeudi 14 février, une visite de travail au siège de l’Union de Radiodiffusion des Etats arabes (ASBU) afin de renforcer le partenariat entre les deux parties et d’examiner les possibilités d’échanger les expériences.

La séance de travail s’est déroulée en présence notamment du directeur général de l’ASBU, Abderrahmane Suleimane, et du commissaire régional de la jeunesse et des sports, Taoufik Ben Cheikh.

La manifestation “Tunis, capitale de la jeunesse arabe 2019” est un programme qui sera lancé au cours du mois de juin 2019, et se poursuivra tout au long de l’année, avec la participation de jeunes de plusieurs pays arabes.

Elle prévoit plusieurs programmes et activités axés principalement sur la citoyenneté, le volontariat, le leadership, la sécurité routière, ainsi que sur l’information destinée aux jeunes, les nouvelles technologies et l’empowerment économique et social des jeunes.

La ministre a salué, à cette occasion, l’expérience des institutions de jeunesse dans le domaine audio-visuel (Radios et TV web), rendant hommage, à ce propos, à Radio Web Metline, inscrite désormais au Guiness Book, pour le record mondial battu en matière de diffusion d’une émission radio sans interruption (66 heures 6 minutes et 1 seconde). Elle n’a pas manqué de saluer l’expérience des maisons de jeunes pilotes, dans le cadre de la deuxième génération des institutions de jeunesse.

La ministre a souhaité faire profiter les jeunes actifs dans ce domaine, de stages de formation au sein de l’Académie de formation aux médias de l’ASBU.