Selon les indicateurs de l’INS (Institut national de la statistique), le nombre de chômeurs estimé, pour le quatrième trimestre 2018, s’établit à 644.900 du total de la population active, contre 642.800 chômeurs pour le troisième trimestre 2018.

Le taux de chômage enregistré pour le quatrième trimestre est de 15,5% en stagnation par rapport au troisième trimestre de 2018.

Evolution des actifs

La population active en Tunisie s’établit à 4,153 millions au quatrième trimestre de 2018 contre 4,146 millions au troisième trimestre de 2018, soit une augmentation d’environ 7.000 de personnes sans emploi.

Cette population se répartit en 2,953 millions d’hommes et 1,2 million de femmes, ce qui représente respectivement 71,1% et 28,9% de la population active.

Evolution des occupés selon le genre

Au quatrième trimestre 2018, le nombre des occupés s’établit à 3,508 million contre 3,503 millions au troisième trimestre de la même année, soit une augmentation de 4.900.

Cette population se répartit en 2,582 millions d’hommes et 925.100 femmes. Ce qui représente respectivement 73,6% et 26,4% de la population occupée.

Répartition des occupés selon le secteur d’activité

La répartition des occupés selon les secteurs d’activités se présente comme suit : 52% dans le secteur des services, 18,7% dans le secteur des industries manufacturières, 15,3% dans le secteur des industries non manufacturières et 14% dans le secteur de l’agriculture et de la pêche.

Le taux de chômage pour le troisième trimestre 2018 est estimé à 12,5% chez les hommes et 22,9% chez les femmes.

Le taux de chômage des jeunes de 15-24 ans

Le taux de chômage chez les jeunes s’est stabilisé à 33,4%, soit le même taux qu’au troisième trimestre de 2018. Ce taux est estimé à 33,6% chez les hommes et 33,1% chez les femmes.

Le taux de chômage des diplômés de l’enseignement supérieur

Le nombre des diplômés chômeurs de l’enseignement supérieur est estimé à 261.1 mille au quatrième trimestre 2018 contre 269.600 au troisième trimestre 2018, soit une diminution de 8.500. Le taux de chômage pour cette catégorie a baissé de 29,7% à 28,8%.