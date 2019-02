La deuxième édition du concours Tunisien des produits du terroir se tiendra à la fin du mois de juin 2019, à l’initiative de l’APIA, en partenariat avec le Projet d’accès aux marchés des produits agroalimentaires et du terroir (PAMPAT-ONUDI).

Les inscriptions à ce concours ont commencé le 28 janvier dernier et se poursuivront jusqu’au 15 mars 2019, les séances de dégustation des produits se feront du 18 au 20 juin 2019, alors que la cérémonie de remise des médailles aura lieu le 28 juin 2019. Le marché des produits du terroir se tiendra du 29 au 30 juin 2019.

Vitrine de la grande diversité des produits du terroir et révélateur de la richesse et du dynamisme des régions de la Tunisie, ce concours est une occasion unique pour les producteurs pour mettre en avant leur savoir-faire ancestral et la qualité de leurs produits, et de bénéficier des observations d’un jury de professionnels pour améliorer la qualité de leurs produits et les aider à réussir leur adaptation aux exigences des marchés, a indiqué, jeudi 14 février, Abderrahmane Cheffai, directeur général de l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA), lors d’une conférence de presse tenue à Tunis pour annoncer la deuxième édition du concours.

Il s’agit d’enrichir le répertoire des produits du terroir en Tunisie, de découvrir des produits de qualité extraordinaire et de faire connaitre le savoir-faire des producteurs et la qualité des produits locaux, a-t-il dit.

Le concours est ouvert à tous les producteurs de produits du terroir: agriculteurs, producteurs, individus, sociétés mutuelles des services agricoles, groupements de développement agricole, entreprises de transformation. Les produits agroalimentaires admis doivent appartenir à l’une des catégories suivantes: olives et huile d’olive, fruits et plantes aromatiques, produits d’origine animale, légumes et produits à base de céréales.

Ce concours a pour objectif de valoriser les produits du terroir afin de créer une nouvelle dynamique de développement régional durable, créant ainsi une synergie entre la mise en valeur des produits spécifiques aux régions intérieures et le développement de nouveaux services touristiques, à même d’améliorer la création de valeur dans l’économie locale, a indiqué Nuria Ackermann, coordinatrice du projet PAMPAT-ONUDI.

Les produits médaillés au cours de la précédente édition tenue en 2017 ont connu une augmentation de leurs ventes de 30 à 50%, a-t-elle ajouté, indiquant que le but est d’aider ces petits producteurs à développer leurs produits et activités, les aider à nouer des relations d’affaires professionnelles et par la suite exporter ces produits à l’étranger.

Lors de la précédente édition, 76 produits du terroir ont été médaillés (29 médailles d’or, 22 médailles d’argent et 25 de bronze) et 4 ont obtenu un prix d’excellence.

Ces distinctions leur ont permis d’accéder au niveau national aux centrales d’achat, à la grande distribution et aux épiceries fines et d’assurer une promotion à l’international à travers la participation à diverses manifestations appuyés par l’APIA et le projet PAMPAT, a précisé Cheffai ajoutant qu’une sélection de producteurs médaillés s’apprête à exposer au Salon de l’agriculture de Paris (du 23 février au 3 mars).

Il convient de rappeler que pour être éligible au concours tunisien des produits du terroir, il faut que 70% de la matière première utilisée pour la production provienne d’un même terroir de production (exception faite pour les confitures où ce taux est réduit à 50%).