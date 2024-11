Le ministre des affaires sociales Issam Lahmar s’est rendu vendredi au gouvernorat de Tataouine pour s’informer de visu des trois projets de valorisation des produits locaux dans les localités de Tlalet (délégation Tataouine- nord) de Ksar Aoun (délégation de beni Mhira) et de Karchaou (délégation d’Essamar) qui ont bénéficié de l’encadrement technique de l’organisation internationale du travail (OIT).

A cette occasion, le ministre a visité l’unité de valorisation des produits du terroir oasien dans le groupement féminin de développement agricole “El Waha” à Tlalet, qui a été financée par l’union européenne et la coopération suisse, moyennant une enveloppe estimée à 400 mille dinars.

Il a remis des diplômes aux apprenantes brillantes de ce centre, notamment parmi celles qui se sont distinguées dans la fabrication des produits en nattes (Hssira) et des objets de décoration en bois de palmiers, soulignant l’importance de mettre en œuvre les orientations de l’état en matière d’inclusion socio-économique en coopération avec toutes les parties intervenantes.

Au cours de sa visite au village Kasr Aoun relevant de la délégation de Beni Mhira, le ministre des affaires sociales s’est rendu à l’unité de valorisation de la laine, qui a été réalisée dans le cadre de ce programme (financement européen et encadrement technique de l’OIT).

Il a pris connaissance des quatre étapes de réalisation de ce projet qui fournit, à chaque saison, une moyenne de 400 tonnes de laine.

A la fin de sa visite, lahmar s’est rendu à la localité de Karchaou relevant de la délégation d’Essamar au cours de laquelle il s’est informé du projet de fabrication du fromage, financé par l’Union européenne, la coopération suisse et l’aide technique de l’OIT moyennant une enveloppe estimée à 100 mille dinars.

Par ailleurs, il s’est informé de visu de la marche du travail au sein de l’unité de collecte du lait à Kerchaou, lancée en 2019 et auditionné les préoccupations des ouvriers et des éleveurs de bovins dans la région.

Le ministre des affaires sociales a souligné dans une déclaration au correspondant de la TAP dans la région, que l’état s’emploie à travers son rôle social et sur instructions du président de la république Kais Saied à garantir la couverture sociale et les sources de revenu permettant d’assurer des conditions de vie décentes à tous les citoyens à travers le système AMEN social qui fournit des aides financières et des allocations destinées aux familles et aux enfants, en vue de lutter contre la pauvreté.

Au cours de sa visite à Tataouine, le ministre s’est informé de la marche du travail au sein de la direction régionale des affaires sociales et de l’unité locale de promotion sociale.