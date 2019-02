Un accord de partenariat a été signé, mercredi, entre le Centre de la Femme arabe pour la formation et la recherche (CAWTAR) et le Fonds saoudien pour le développement, en vertu duquel 280 réfugiées syriennes seront formées dans les domaines de l’informatique, la comptabilité et l’anglais.

Cet accord a été signé par la directrice exécutive de CAWTAR, Soukeina Bouraoui et le représentant du fonds saoudien pour le développement, Bassem Youssef, en marge de la 19e réunion du Conseil des secrétaires généraux de CAWTAR.

Les sessions de formation se dérouleront en Jordanie et au Liban et s’étaleront sur trois ans. L’objectif étant de faciliter l’insertion sociale et économique de ces réfugiées.

Ces sessions sont de nature à optimiser les chances de ces femmes, qui vivent une situation sociale précaire, à trouver un emploi, a indiqué Ahmed Abdennadher, conseiller auprès de CAWTAR dans une déclaration à la TAP.

Par ailleurs, la directrice exécutive de CAWTAR, Soukeina Bouraoui a fait savoir que le centre se penche, actuellement, en collaboration avec l’agence suisse de développement et de coopération et le programme du Golfe arabe pour le développement sur l’élaboration d’un projet visant à créer une plateforme électronique pour les femmes afin de faciliter leur participation économique.

La ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des seniors a salué les efforts du centre, déclarant que ses réalisations sont une fierté pour la femme tunisienne.