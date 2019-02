L’Instance nationale pour la sécurité sanitaire et la qualité des produits alimentaires en Tunisie sera créée prochainement, conformément au projet de loi sur la sécurité sanitaire et la qualité des aliments pour les animaux, approuvée par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), lors d’une séance plénière, mardi 12 février en présence du ministre de la Santé, Abderraouf Cherif.

Le projet stipule que cette instance aura pour mission le contrôle de la sécurité sanitaire et de la qualité des aliments pour animaux ainsi que la supervision zoos-sanitaire et phytosanitaire (relative aux soins des végétaux) durant toute la chaîne qui va de la production jusqu’à la distribution, incluant les opérations de l’importation et de l’exportation.

L’instance, qui disposera d’une autonomie administrative et financière, sera basée à Tunis avec la possibilité d’ouverture de branches dans toutes les régions du pays.

Elle assurera le contrôle de la qualité de l’eau potable et de l’hygiène en concours avec les groupes de santé publique, les établissements de santé publics et privés et également la transparence des transactions économiques.

La mission de cette instance consiste en outre à superviser la qualité des semences, des semis et des aliments pour animaux et participer à la certification des médicaments vétérinaires, des produits biologiques vétérinaires et des produits de nettoyage, tout en veillant à la protection des intérêts des consommateurs.