Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie, Marouane Abassi a annoncé, mardi,à Tunis, la lancement de la plateforme des investissements des non-résidents réalisée dans le cadre de la circulaire n° 2018-14 de la banque centrale.

“Cette nouvelle plateforme permettra de garantir la transparence et la prévisibilité ce qui permettra de booster l’investissement notamment étranger “, a-t-il dit, lors d’un séminaire de vulgarisation de la Circulaire n° 2018-14 et la Plateforme des Investissements des non-résidents.

Le gouverneur de la banque centrale a souligné que la digitalisation de la fiche d’investissement est une avancée considérable qui mettra chaque partie face à ses responsabilités (investisseurs et banques), facilitera les démarches et procédures et permettra de gouverner d’une manière transparente, signalant que ce projet a été élaboré en concertation avec toutes les parties concernées.

“La plateforme permettra aux investisseurs étrangers d’avoir une bonne visibilité pour pouvoir projeter des investissements à long terme”, a-t-il ajouté.

Il a, en outre, fait remarquer que cette démarche permet aussi de lutter contre le blanchiment d’argent grâce à la transparence des transactions, ce qui donnera une image positive sur le climat d’investissement en Tunisie et lui permettra d’améliorer son positionnement dans les classements internationaux sur l’investissement.

De son côté, Raoudha Boukadida, Directrice des Opérations en Capital à la BCT a souligné que la plateforme permet à l’investisseur étranger de s’autodéclarer en ligne et lui facilite les procédures puisque la fiche d’investissement, disponible en ligne, est un moyen exclusif justifiant le financement en devises des investissements en Tunisie par des non-résidents.