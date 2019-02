Des projets d’infrastructure routière seront réalisés en 2019 dans le gouvernorat de Zaghouan moyennant une enveloppe de 25,4 millions de dinars, a indiqué la directrice régionale de l’équipement, Hela Rahmouni.

Parmi ces projets, l’aménagement de la route périphérique de la ville d’El Fahs sur une distance de 3 km (15 MDT), le revêtement des routes classées et pistes rurales (5,2 MDT) dont la route nationale n°3 sur une distance de 20 km et cinq pistes à EL Fahs, Nadhour et Saouef ainsi que la construction d’un pont au niveau d’oued El Maleh (2,5 MDT) près de la route régionale n°132.

Un montant de 5 MDT sera également consacré aux travaux de réparation des dégâts causés par les inondations, a-t-elle ajouté.