La situation actuelle des domaines de l’Etat exige davantage de dynamisation du rôle de l’immobilier en général et des biens domaniaux en particulier, mais aussi l’animation de ses vocations économiques et sociales, selon le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Hédi Makni.

Lors d’une rencontre, organisée lundi 11 février à Tunis, sur le thème “le domaine de l’Etat au service du développement et fer de lance de l’emploi”, Makni a ajouté que “la dynamisation du rôle du bien domanial requiert l’assainissement de tout le secteur de façon à renoncer aux résidus des systèmes de la propriété traditionnelle”.

Il a souligné que la valorisation des biens domaniaux constitue l’un des axes fondamentaux de la politique du gouvernement qui soutient l’effort national pour la réalisation des objectifs escomptés, à travers l’exploitation des richesses dont ils disposent.

Il a rappelé, à cet égard, l’importance du rôle des biens agricoles domaniaux qui contribuent à la réduction du taux de chômage à travers la mise en œuvre d’un programme visant à faire bénéficier les diplômés de l’enseignement supérieur au chômage des lotissements réservés à la location, afin d’améliorer leurs compétences et de mieux exploiter les investissements dans le développement du bien domanial agricole.

Makni estime qu’autant l’Etat facilite l’accès au domaine agricole dans le cadre de ce programme exécuté en vertu d’une circulaire, publiée le 16 juillet 2018, autant un effort supplémentaire est à déployer pour mettre en œuvre des mécanismes et des garanties pour l’exploitation de ces lotissements.

Pour sa part, le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb, a fait savoir que son département coordonne avec les ministères des Domaines de l’Etat et de la Formation professionnelle pour créer une commission commune et multidisciplinaire ayant pour mission d’examiner les différentes étapes du projet national dédié aux diplômés de l’enseignement supérieur, en leur consacrant plus de 10 mille hectares de terres domaniales agricoles sous forme de lotissements agricoles.

Le ministre a précisé que la commission aura la charge d’étudier, d’analyser les potentialités des lotissements identifiés dans les régions et d’aider les bénéficiaires à élaborer des programmes d’exploitation pour l’avenir.

La même commission œuvrera, dès l’annonce de la liste des propriétaires de lotissements dans chaque région, à rencontrer ces derniers afin d’identifier leurs besoins et de fixer des programmes pratiques.

Selon Taieb, ladite commission s’attellera à inciter les bénéficiaires de ce programme à s’organiser dans le cadre de structures professionnelles et à comprimer le coût à l’approvisionnement et l’écoulement dans une première étape.

Au cours des autres étapes la commission les orientera pour exercer d’autres activités à forte valeur ajoutée (conditionnement, transformation, exportations), outre la recherche de sources de financement, qui demeurent selon, le ministre, l’une des principales problématiques auxquelles font face les exploitants agricoles en général.

Le séminaire s’est déroulé à l’initiative du ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières avec le concours du département de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et celui de la Formation professionnelle et de l’Emploi.