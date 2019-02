La BIAT s’est vue accorder de nombreux prix et récompenses à l’échelle internationale, saluant ses performances exceptionnelles. En 2018, la BIAT a été de nouveau sacrée « Meilleure banque en Tunisie » pour la troisième année consécutive par deux magazines anglophones de renom : Global Finance et EMEA Finance. Ces distinctions sont devenues une norme d’excellence reconnue.

Chaque année, plusieurs récompenses sont attribuées à la BIAT pour souligner sa performance soutenue, sa solidité, la qualité de son offre, son dynamisme et l’expertise de ses équipes. En 2018, la BIAT a été à nouveau élue Meilleure banque en Tunisie par les magazines Global Finance et EMEA Finance. Ces magazines de

référence sur la place financière internationale sont reconnus pour la pertinence de leurs analyses. Les critères d’évaluation des banques sélectionnées tiennent compte des performances telles que la part de marché, la croissance, l’innovation et la stratégie d’entreprise.

Le magazine Global Finance a primé la BIAT en tant que meilleure banque en Tunisie, en tenant compte des critères liés à ses résultats, à l’extension continue de son réseau en Tunisie qui compte aujourd’hui 205 agences, mais également à sa stratégie de responsabilité sociétale ancrée au cœur de sa réflexion stratégique globale.

Depuis plusieurs années, la BIAT joue pleinement son rôle d’acteur responsable : elle a mené de nombreuses actions qui consolident son engagement sociétal comme le partenariat scellé avec Endeavor, une organisation à but non lucratif qui encadre les entrepreneurs, pour le lancement d’Endeavor Tunisia, qui soutiendra les entreprises qui ont réussi leur phase de démarrage et démontré un potentiel d’expansion rapide ; ou encore la création de sa Fondation « la Fondation BIAT pour la jeunesse » en 2014, qui œuvre pour la jeunesse tunisienne en misant sur trois axes : l’éducation, la culture et l’entrepreneuriat.

La distinction de « Meilleure banque en Tunisie » attribuée à la BIAT par EMEA Finance félicite son rendement, les défis relevés par ses experts qui ont su équilibrer son expansion et sa croissance en tenant compte des risques, développer de nouveaux produits et trouver des solutions adaptées aux besoins des clients.

La BIAT est honorée de recevoir ces distinctions, gage d’excellence qui témoigne de son engagement envers ses clients et vient saluer le travail de ses collaborateurs engagés au quotidien à leurs offrir la meilleure qualité de services et les produits les plus adaptés.

À propos d’EMEA Finance

EMEA Finance, est un magazine bimestriel britannique dédié à la communauté financière, ses clients et fournisseurs à travers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Les African banking awards 2018 tiennent compte de divers performances et facteurs structurels, tels que la part de marché et la croissance, l’innovation et la stratégie d’entreprise.

A propos de Global Finance

Mensuel en langue anglaise basé à New York et distribué dans plus de 150 pays, référence internationale en matière d’actualité financière, Global Finance sélectionne chaque année les meilleures institutions financières du monde entier. Des critères tels que la croissance des fonds propres, la rentabilité, le rayonnement géographique, les nouveaux développements commerciaux, l’innovation ainsi que la capacité de résilience dans un contexte de crise sont pris en compte dans l’établissement du classement annuel.

A propos de la BIAT

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil.

Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte 205 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2200 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne.