L’itinéraire du gazoduc, dans les zones communales de Menzel Jemil, Menzel Abderrahmane, le campus universitaire et El Azib, vient d’être fixé, définitivement, fait savoir à l’agence TAP Belgacem Ouled Ahmed, chef du projet de raccordement du gouvernorat de Bizerte au réseau de gaz naturel.

Suite à une visite de terrain effectuée, jeudi 7 février, par les membres de la commission régionale de suivi, formée de représentants de tous les services concernés, l’itinéraire définitif du gazoduc a été fixé ce qui permettra d’accélérer le lancement des travaux.

a réalisation du projet, d’un coût global de 135 millions de dinars, se poursuit à un rythme “satisfaisant”, sur les terres domaniales, précise le chef du projet. Le tronçon entre Tunis et Mornaguia a été finalisé, de même pour l’alimentation en gaz naturel de la centrale électrique, à Mornaguia.

Les travaux du tronçon entre Mornaguia et El Mabtouh ont atteint un taux d’avancement de 90% et 45% pour ce qui est du tronçon entre El Mabtouh et Zarzouna.

Le dernier tracé reliant El Mabtouh et El Kharrouba est en phase d’appel d’offre. Il englobe tout le flanc ouest de la région de Bizerte dont Mateur, Menzel Bourguiba, Tinja et El Kharrouba.