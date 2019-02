Quelque 13 conventions de gestion participative du paysage forestier ont été signées entre le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et les groupements de développement agricole, dans le cadre du projet de “gestion intégrée des paysages dans les régions les moins développées de Tunisie”.

Ces conventions visent à renforcer et développer la protection des forêts et des pâturages, à faire participer les habitants des zones forestières, tout en contribuant à l’intégration sociale et économique au milieu forestier et à l’amélioration du revenu des personnes, selon les données du ministère de l’agriculture.

En vertu de ces conventions, les mécanismes de concrétisation du principe d’exploitation participative gratuite des produits forestiers contre des services et travaux de protection et de développement des forêts et des pâturages.

Il s’agit également de permettre l’exploitation gratuite des produits forestiers au profit des groupements de développement agricole, contre la réalisation des travaux et services de protection et de développement des forêts et des pâturages.

Les conventions portent sur la détermination des engagements des groupements (travaux et services) selon un programme d’interventions prédéfinis et des conséquences découlant du non respect par ces groupements de leurs engagements dans le cadre de ces conventions.

La Banque mondiale, qui a alloué 200 millions de dollars à ce projet, cible des communautés composées d’environ 250.000 ménages (soit environ 1,5 million de personnes) où les femmes constituent 51% des bénéficiaires dans 8 régions (Le Kef, Jendouba, Siliana, Sidi Bouzid, Kasserine, Gafsa, Béja et Kairouan).

Au cours de la prochaine phase, des conventions de productivité entre les groupements concernés et entreprises économiques seront signées afin de commercialiser les produits bruts et transformés.