Ecobank -la banque panafricaine- s’associe à Terre des Hommes -une ONG internationale de renom, œuvrant dans le domaine des droits de l’enfant- pour offrir des services financiers numériques à quelques enfants parmi les plus vulnérables au Togo, ceux âgés de moins de 18 ans qui travaillent ou vivent dans la rue.

Grâce au projet SaVa (Safe Savings ou Epargne Sécurisée), un certain nombre d’enfants migrants et/ou en situation de rue disposeront d’un nouveau moyen sûr de collecter et de déposer leurs revenus durement gagnés dans une banque, améliorant ainsi leur situation en matière de sécurité et leurs habitudes d’épargne.

Le lancement de ce projet pilote a eu lieu le mardi 5 février 2019 au cours d’un événement organisé au siège du Groupe Ecobank à Lomé, capitale du Togo.

L’une des plus grandes craintes des enfants qui vivent et travaillent dans la rue est d’être victimes de vol, en particulier la nuit. À l’heure actuelle, ces enfants utilisent divers mécanismes d’épargne informels -en laissant leurs gains à des adultes de confiance, en enterrant leur argent ou en essayant de le dépenser le plus rapidement possible. Il est évident qu’aucun de ces mécanismes n’est sûr ou fiable.

Les nouvelles technologies basées sur le mobile peuvent constituer un moyen de transformer la vie de ces enfants en transition de l’enfance vers l’âge adulte. Ecobank -à travers son travail avec Terre des Hommes- adapte son offre numérique à leurs besoins, mettant en place un système de micro-épargne très simple mais efficace.

«En tant que leader des services financiers numériques en Afrique, nous travaillons sans relâche pour que tous les Africains aient accès à de meilleurs services financiers, y compris les membres les plus vulnérables de nos communautés», a déclaré Ade Ayeyemi, directeur général du Groupe Ecobank. «Les enfants en situation de rue sont souvent victimes d’abus, de négligence, d’exploitation et ont besoin de notre protection. En leur offrant un mécanisme d’épargne fiable et sécurisé, nous espérons pouvoir les aider à protéger leurs moyens de subsistance et à bâtir un avenir meilleur».

La première phase du projet pilote, qui implique 30 enfants, est en cours de déploiement à Lomé. Terre des Hommes créera un «porte-monnaie» où chaque enfant pourra déposer ses gains quotidiens en utilisant un téléphone portable fourni par l’organisation. Ils doivent uniquement créer un compte Ecobank Xpress, ce qui peut se faire facilement via le périphérique mobile. Terre des Hommes est le gardien des enfants, les mineurs ne pouvant pas encore ouvrir de compte.

Au cours des 12 prochains mois, le projet SaVa espère atteindre au moins 150 enfants. Le personnel d’Ecobank et de Terre des Hommes les formera afin qu’ils comprennent comment utiliser correctement l’application. Les enfants pourront également donner des informations sur la manière dont l’application peut être davantage adaptée à leurs besoins spécifiques.

«Nous travaillons en étroite collaboration avec les enfants pour comprendre les problèmes auxquels ils sont confrontés dans leur environnement quotidien», explique Pierre Philippe, directeur des Programmes et des ressources techniques chez Terre des Hommes. «Nous avons identifié ensemble des solutions potentielles en impliquant les enfants au processus de réflexion, en leur qualité d’agents de leur propre changement. Nous espérons que le projet SaVa évoluera au cours des prochains mois vers la création de meilleures conditions de vie pour les enfants en situation de rue à Lomé».

À propos d’Ecobank :

Créée à Lomé, Togo, Ecobank Transnational Incorporated (ETI) est la maison mère du Groupe Ecobank (www.Ecobank.com), le principal groupe bancaire régional indépendant panafricain.

Le Groupe est présent dans 36 pays africains, à savoir : Afrique du Sud, Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Congo (Brazzaville), Congo (République démocratique), Côte d’Ivoire, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Équatoriale, Kenya, Libéria, Malawi, Mali, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, République Centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Sierra Leone, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie, Zimbabwe.

Le Groupe Ecobank est également représenté en France par le biais de sa filiale EBI S.A. à Paris. ETI a des bureaux de représentation à Dubaï, aux Émirats arabes Unis, à Londres au Royaume-Uni et à Pékin en Chine. Il emploie plus de 20.000 personnes, ressortissants de 40 pays dans plus de 1 200 agences et bureaux.

Ecobank est une banque universelle offrant des produits et services de la banque de grande clientèle, banque de détail, banque d’investissement et des services monétiques aux gouvernements, aux institutions financières, aux sociétés multinationales, aux organisations internationales, aux petites, moyennes et micro entreprises ainsi qu’aux particuliers. Pour de plus amples informations, veuillez consulter : www.Ecobank.com.

A propos de la Fondation Ecobank :

La Fondation Ecobank (EcobankFoundation.org) a été créée pour porter un impact positif sur les vies des populations en Afrique. Créée par le Groupe Ecobank, la principale banque panafricaine, la Fondation se positionne comme un acteur majeur dans la transformation du continent, plus particulièrement dans les pays où la banque opère.

Pour de plus amples informations, prière de consulter EcobankFoundation.org

A propos de Terre des Hommes :

La Fédération internationale Terre des Hommes (FITDH), (International Federation Terre des Hommes (IFTDH) en anglais) (https://www.TDH.ch), est une ONG de solidarité internationale qui agit pour la mise en œuvre des conditions d’un développement durable et également à la défense des droits de l’enfant grâce à la Convention des Droits de l’Enfant. L’Association originelle Terre des hommes a été fondée en 1960 à Lausanne, en Suisse.

Sous le nom de Terre des hommes coexistent désormais plusieurs organisations juridiquement indépendantes qui collaborent sous l’égide de la Fédération Internationale Terre des Hommes (FITDH). C’est en 1966 que les diverses organisations nationales de Terre des Hommes se sont réunies pour former la Fédération Internationale Terre des Hommes qui a son siège à Genève. Aujourd’hui, onze organisations du Danemark, de l’Allemagne, de la France, de l’Italie du Canada, du Luxembourg, des Pays Bas, de la Suisse, de l’Espagne et de la Syrie appartiennent à cette fédération. La FITDH agit notamment comme consultant au conseil économique et social des Nations unies ECOSOC.

Il existe aujourd’hui en Suisse la Fondation Terre des hommes, abrégé Tdh, établie à Lausanne et Terre des Hommes Schweiz/Suisse dont le secrétariat alémanique se trouve à Bâle et le secrétariat romand à Genève.

Au fil du temps, Terre des Hommes (Tdh) s’est spécialisée dans deux domaines d’expertise : la santé et la protection de l’enfant.

La promotion de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant représente un axe important des activités de Tdh.

Pour de plus amples information, prière de consulter https://www.TDH.ch