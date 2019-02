Le président de l’Association des magistrats tunisiens (AMT), Anas Hmaidi, a jugé mardi indispensable d’instaurer des relations permanentes entre les structures judiciaires et la présidence du gouvernement, d’une part, et le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) et la présidence du gouvernement, d’autre part.

A l’issue d’une rencontre entre une délégation de l’AMT et le chef du gouvernement, Youssef Chahed, Hmaidi a affirmé que la rencontre a été “fructueuse et positive. Le chef du gouvernement a réagi favorablement aux propos des membres de la délégation”.

Il a également indiqué que la rencontre a offert l’occasion d’évoquer plusieurs questions à caractère judiciaire dont notamment la loi de finances et l’article 19 de la loi de budget 2019 adoptée récemment par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Il a également déclaré avoir souligné la nécessité de hâter l’adoption des statuts consacrant l’autonomie financière et administrative des tribunaux, faisant remarquer que le chef du gouvernement était ouvert à cette proposition.