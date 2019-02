“Un projet de loi sur le crowdfunding (financement participatif) sera présenté lors d’un conseil des ministres d’ici fin avril prochain et sera soumis à l’ARP pour adoption avant la fin de l’année en cours”. C’est ce qu’a souligné, mardi 5 février, Habib Debbabi, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Industrie et des PME chargé des PME, en marge de sa participation à la 2ème édition de FITA 2019 (Financing Investment & Trade in Africa).

Debbabi a expliqué que le crowdfunding est un nouveau mode de financement qui permet aux investisseurs de ne pas être dépendants des financements bancaires.

Par ailleurs, Debbabi a mis l’accent sur l’importance du potentiel du tissu industriel tunisien très varié qui compte près de 5.500 petites et moyennes entreprises dont 2.300 sont totalement exportatrices.

“Toutefois, exporter c’est faire des choix, et notre choix stratégique c’est l’Afrique qui réalise aujourd’hui un taux de croissance de 6% et présente des opportunités énormes en matière d’investissement. C’est notre marché actuel et futur”, a-t-il dit.

De ce fait, pour aider les entreprises et les industriels tunisiens à renforcer leur production afin d’exporter, un fonds d’investissement et de redressement des entreprises (Fonds d’appui aux PME) a été créé en avril 2018, moyennant une enveloppe de 400 millions de dinars.

Ce fonds, qui vise la restructuration, sur trois ans, près de 600 PME en difficulté, a déjà débloqué 43 millions de dinars au profit de 21 entreprises tunisiennes, a-t-il fait savoir.