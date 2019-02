Le Centre national du registre des entreprises (CNRE) sera inauguré, mardi 5 février 2019, a annoncé la présidence du gouvernement dans un communiqué publié, lundi.

Le CNRE a pour mission d’améliorer la transparence des transactions économiques et financières en collectant des informations et des données relatives aux personnes physiques et morales et aux constructions juridiques actives dans le domaine économique et aux associations.

L’objectif recherché et de conserver ces données et de les mettre à la disposition du public et des établissements de l’Etat concernés.

Le Centre devra publier un journal électronique officiel sur son site web afin de communiquer toutes les procédures judiciaires liées aux entreprises dans les 24 heures suivant la date d’acceptation de la demande.

La publication au Journal officiel du Centre remplace la publication au Journal officiel (Jort).

Les nouvelles procédures permettront également de réduire la durée de création d’entreprise à 4 jours seulement, au lieu de 11 jours et de réduire le coût de la publicité en l’ajoutant aux frais de la création.

Le centre a été crée en vertu de la loi numéro 52 de l’année 2018 relative au Registre national des entreprises, publiée au JORT (numéro 89 publié le 06 novembre 2018).

Il s’agit d’un établissement public à caractère non administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière.