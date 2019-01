L’Association tunisienne de protection de la nature et de l’environnement à Korba (gouvernorat de Nabeul) a annoncé le démarrage du projet “Nos trésors oubliés” qui concerne les gouvernorats de Nabeul, Kairouan et Kébili.

La présidence de l’association, Houda Boufayed, indique, lors d’un workshop organisé mercredi 30 janvier dans la ville de Nabeul, que ce projet vise à préserver le patrimoine matériel et immatériel et de l’exploiter au mieux pour des fins touristiques.

Elle a, par ailleurs, souligné l’importance de l’action commune entre les associations associées à ce projet pour mettre en valeur les sites archéologiques et les monuments historiques. Dans ce contexte, elle a fait savoir qu’une application a été mise en place pour aider les touristes à choisir leurs circuits à distance.

Pour la coordinatrice du projet, Saly Erraies, cet atelier a été une occasion pour prendre connaissance du cadre juridique et organisationnel relatif aux séjours alternatifs ainsi que des expériences de certaines associations en matière de valorisation du patrimoine culturel. Ce projet financé par l’Union européenne et d’une durée de 12 mois, vise à mettre en valeur le patrimoine culturel et écologique dans les trois gouvernorats.