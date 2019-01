La Tunisie, “grâce à l’unité de son peuple et la primauté de l’intérêt suprême”, a franchi une nouvelle étape dans la consolidation des fondements de la démocratie émergente, a souligné le ministre chargé des Relations avec les Instances constitutionnelles, la Société civile et les Droits de l’Homme, Mohamed Fadhel Mahfoudh.

Il fait cette déclaration suite à l’élection, dans la soirée du mercredi 30 janvier, de Nabil Baffoun à la tête de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) et de trois nouveaux membres de l’Instance dans les trois catégories concernées par le renouvellement.

Il a souligné l’engagement des services de son département “de continuer à soutenir le processus électoral et la coordination avec les autres instances concernées, de coordonner avec tous appareils concernés afin de soutenir l’ISIE et de surmonter les difficultés qu’elle pourrait rencontrer afin de préparer les prochaines élections, dans le respect de la démocratie, de la transparence et de la neutralité”.

Il a renouvelé l’appel aux Tunisiens à participer massivement aux prochaines échéances électorales “afin de concrétiser la légitimité des choix”.

Le ministre a remercié tous les députés, leurs différents blocs parlementaires et leurs appartenances politiques et partisanes “pour leur contribution à permettre à l’ISIE de continuer à joueur son rôle principal dans la réussite des prochains scrutins, étant renforcée par tous les éléments de légitimité et d’indépendance”.

A rappeler que le Parlement a élu Nabil Baffoun comme président de l’ISIE avec 141 voix contre 10 pour le second candidat, Farouk Bouaskar, qui briguaient ce poste en remplacement de Mohamed Tlili Mansri lequel avait annoncé sa démission le 5 juillet 2018 pour rester membre de l’ISIE.

Plus tôt dans la journée, les députés avaient élu un tiers des membres de l’ISIE appartenant aux trois catégories du renouvellement du tiers de l’Instance, Belkacem Ayachi (sécurité informatique, 152 voix), Sofiène Labidi (finances publiques, 152 voix) et Hasna Ben Slimane (juge administrative, 155 voix).

Le conseil de l’Instance se compose ainsi des membres suivants: Nabil Baffoun (président) et des autres membres Farouk Buaskar, Hasna Ben Slimane, Anis Jarboui, Adel Brinsi, Nabil Azizi, Mohammed Tlili Mansri, Belkacem Ayachi et Soufiène Labidi.