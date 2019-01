Une quarantaine de sociétés tunisiennes participeront au Salon International de l’agroalimentaire “Gulfood 2019″ qui se tient du 17 au 21 février 2019, au World Trade Center de Dubai, (Emirats Arabes Unis), a annoncé, mardi, le CEPEX qui conduit la participation tunisienne.

L’exposition tunisienne s’étend sur un espace de près de 400 m2 et elle propose une grande variété de produits agroalimentaires tunisiens dont notamment les dattes, l’huile d’olive, les conserves alimentaires (thon, sardines, tomates, harissa,…etc), les confitures, les jus, les cakes, les confiseries, les pâtes alimentaires, les fromages,…etc.

Une animation culinaire sera également, assurée au sein du pavillon tunisien tout au long du déroulement du salon en collaboration avec le PACKTEC qui organisera la participation nationale dans la section ” Fats & Oil / Huile et Graisses” de ce salon.

La participation tunisienne au salon ‘’Gulfood’’ vise à cibler les régions à forte croissance économique, dont notamment la région du Golfe et l’Afrique subsaharienne. Le “GULFOOD” est considéré comme le plus grand salon du secteur agroalimentaire de toute la région MENA et l’un des plus importants au monde.

A chaque édition, le salon réunit plus de 5.000 exposants venant de 120 pays et attire pas moins de 90 mille visiteurs professionnels.