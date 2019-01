La Bourse de Tunis a débuté la séance de jeudi dans le rouge, le Tunindex a affiché une baisse de 0,13% avec 7 243,63 points, dans un volume total de 1,245 MD, selon Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, UADH a grimpé de 4,24% à 1,72 D, suivie par POULINA GROUP HOLDING et ESSOUKNA ont gagné respectivement 3,56% et 2,99% à 13,08 D et 2,75 D.

A la baisse, TAWASOL GROUP HOLDING a baissé de 3,22% à 0,30 D, tout comme UBCI et SOTUMAG qui ont reculé respectivement de 2,99% et 2,94% 20,08 D et 2,31 D.