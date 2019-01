Le ministre de l’Intérieur, Hichem Fourati, a eu un entretien, mardi 22 janvier, avec la présidence de l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes, Rawdha Laabidi, indique un communiqué du ministère.

“Cet entretien s’inscrit dans le cadre de l’ouverture du ministère à la société civile et aux organisations nationales actives dans le domaine des droits de l’Homme et des libertés publiques et de son souci de concrétiser ses efforts dans la lutte contre la traite des êtres humains et le renforcement des mécanismes de lutte contre ce crime et le prévenir”, précise le communiqué.

A souligner que le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a décidé de proclamer le 23 janvier de chaque année, “fête nationale de l’abolition de l’esclavage et de la traite des êtres humains”, a déclaré Rawhdha Laabidi au terme d’un entretien mardi matin avec le chef de l’Etat.