Les artisans designers tunisiens dressent un bilan positif de leur participation au salon de la création Maison et objet Paris (MO Paris) qui se tient du 18 au 22 janvier 2019 au parc des expositions à Villepinte en Ile-de-France.

Les huit artisans tunisiens opérant dans plusieurs spécialités, dont le bois d’olivier, la céramique, le bâtiment, l’art de la table, la tapisserie, le textile…, présentent leurs produits dans un stand qui s’étale sur une superficie de 60 m2 situé dans le hall destiné aux articles ethniques : “unique et eclectic”.

Dans une déclaration à l’agence Tap, Hassen Snoussi, manager d’une entreprise spécialisée dans la production d’articles en bois d’olivier, exprime sa satisfaction de sa première participation au salon MO Paris.

” J’ai eu des commandes pour exporter mes produits en Espagne, en Grèce, au Japon aux Pays-Bas et à Dubaï “, se réjouit Hassen Snoussi qui gère une entreprise familiale employant 16 artisans dans la ville de Sfax.

Diplômé en commerce international, ce manager estime que l’accès au marché international reste tributaire de la maîtrise d’un solide plan marketing.

Et d’ajouter que son entreprise a déjà lancé les procédures d’obtention de la certification de commerce équitable ” Fair For Live “, qui lui permettra de conquérir de nouveaux marchés internationaux.

De son côté, le directeur d’une entreprise spécialisée dans la production des carreaux de ciment artisanal et de la céramique, Amine Boufaied, a estimé que le changement de l’emplacement du stand tunisien a donné une meilleures visibilité des produits exposés.

” Le stand est beaucoup mieux situé que lors de la précédente édition, ce qui m’a permis d’attirer plus de clients”, a -t-il encore fait savoir, ajoutant qu’il envisage de participer à titre individuel lors des prochaines éditions.

La designer de tapis Amira Horchani, reste positive bien qu’elle n’ait pas atteint ses objectifs de vente.

” Le nombre des visiteurs est en deçà de mes attentes “, souligne la jeune créatrice, estimant, toutefois, que sa première participation ” est assez bonne “, car elle lui a permis d’avoir une idée sur la concurrence internationale, de penser à améliorer les produits destinés au marché étranger et de se situer au niveau des prix de vente.

Et de rappeler que ” le tapis tunisien est confronté à la concurrence indienne et marocaine ainsi que les articles industriels “.

La participation tunisienne au salon MO Paris est appuyée chaque année par l’Office national de l’artisanat tunisien (Onat) qui prend en charge durant trois éditions, la participation des jeunes entrepreneurs.

Dans une déclaration à TAP, le directeur des Foires et manifestations à l’Onat, Mohammed Abbes, a précisé que l’Office accompagne les designers tunisiens dans leurs démarches de vente à l’échelle internationale.

Il a, dans le même cadre, annoncé que ” l’office envisage d’augmenter le nombre de participations pour atteindre six.

Le salon Maison et Objet Paris, est un rendez-vous mondial bi-annuel des professionnels de la décoration et du design du meuble, des accessoires, de l’art de table….

Plus de deux mille exposants présentant trois mille marques participent à chaque édition.