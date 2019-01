Les crédits à la clientèle, nets des provisions et d’agios réservés, sont passés de 6 073,7 millions de dinars à fin décembre 2017 à 5 919,4 millions de dinars à fin décembre 2018, enregistrant ainsi une régression de 154,4 millions de dinars ou 2,5%.

Les dépôts et avoirs de la clientèle sont établis à fin décembre 2018 à 5 512,8 millions de dinars soit une progression de 375,6 millions de dinars ou 7,3%.

Les ressources longues provenant des emprunts et ressources spéciales ont atteint 876,2 millions de dinars enregistrant ainsi une baisse de 91,8 millions de dinars expliquée principalement par l’amortissement des emprunts et les remboursements des annuités venant à échéance.

Les produits d’exploitation bancaire ont enregistré une augmentation de 111,8 millions de dinars ou 15,6% par rapport à la même période en 2017.

Les charges d’exploitation bancaire ont enregistré une hausse de 97,4 millions de dinars, passant de 356,9 millions de dinars en décembre 2017 à 454,3 millions de dinars pour la même période de 2018.

Le Produit Net Bancaire a atteint 374,5 millions de dinars à fin décembre 2018 contre 360,1 millions de dinars pour la même période de 2017 soit une hausse de 14,4 millions de dinars ou 4,0%.

Le coefficient d’exploitation a atteint 39,1% à fin décembre 2018 contre 33,9% à fin décembre 2017 soit une hausse de 5,2 points de pourcentage sur une année glissante. Cette évolution résulte essentiellement de la constatation de la contribution au fonds de garantie des dépôts bancaires. Compte non tenu de ladite, charge le coefficient d’exploitation s’établit à 35,7% à fin décembre 2018.

CAMPUS PLUS

Afin de poursuivre sa stratégie d’enrichissement de ses produits destinés à ses clients particuliers, AMEN BANK, a lancé, avec les Assurances Hayett, un nouveau produit de Bancassurance «CAMPUS PLUS», qui constitue une solution avantageuse pour leur permettre de financer, à leur rythme, les études universitaires de leurs enfants et faciliter ainsi leur entrée dans la vie active.

Certification ISO 27001

Le but est de répondre aux attentes de ses clients et de faire face aux risques de cyber sécurité qui pèsent sur les services bancaires numériques, AMEN BANK a obtenu, de l’organisme international de certification Tüv Rheinland Maghreb, la prestigieuse certification internationale de sécurité ISO/CEI 27001, sur l’ensemble de ses plateformes de banque digitale, dont notamment la première agence bancaire 100% en ligne en Tunisie, AMEN First Bank, qui a été lancée, en 2015. Cette certification ISO/CEI 27001 est une norme internationale permettant d’attester du haut niveau de sécurité d’un système d’information via la mise en place d’un Système de Management de la Sécurité de l’Information (SMSI).