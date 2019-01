Les pertes subies par Tunisair, suite à la grève générale observée le 17 janvier 2019 dans le secteur public et la fonction publique, sont estimées à environ 2 millions de dinars, a déclaré à l’Agence TAP, le PDG de la compagnie nationale, Elyes Mnakbi.

Il a ajouté, vendredi, que la reprise des vols a été assurée normalement à partir de jeudi à minuit, conformément à la programmation de la compagnie aérienne ” Tunisair “.

Et de rappeler que les passagers ayant réservé des vols, jeudi 17 janvier, date qui coïncidait avec la grève générale dans le secteur public et la fonction publique, auront la possibilité de modifier les horaires de leurs vols dans un délai d’une semaine et sans frais de modification.

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a décrété une grève générale dans le secteur public et la fonction publique, jeudi, 17 janvier 2019, après l’échec des négociations avec le gouvernement, concernant les augmentations salariales.