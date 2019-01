Le Produit Net Bancaire progresse de +25,1% pour atteindre 362,8 MTND au 31 décembre 2018 vs 290,1 MTND à fin décembre 2017.

L’encours de dépôts s’élève à 4 688,8 MTND au 31 Décembre 2018 vs 4 122,3MTND une année auparavant. Cette hausse des dépôts de +13,7% – correspondant à +566,5

MTND – résulte principalement de la bonne tenue des dépôts à vue (+209,3 MTND), des dépôts d’épargne (+117 MTND) et des dépôts à terme & certificats de dépôt

(+241,5 MTND).

L’encours net des crédits à la clientèle affiche une augmentation de +8 % au 31 Décembre 2018 correspondant à un additionnel de +394,9 MTND, pour atteindre un

encours de 5 333,3 MTND vs 4 938,4 MTND une année auparavant.

L’encours des emprunts et ressources spéciales atteint 390,1 MTND au 31 Décembre 2018 vs 454 MTND à fin décembre 2017.

Les produits d’exploitation bancaire, présentés nets des agios réservés, affichent une progression de +31,5% pour atteindre 590,6 MTND au 31 Décembre 2018 vs 449,1

MTND à fin décembre 2017.

La marge d’intérêt a atteint 210,6 MTND au 31 décembre 2018 vs 159,4 MTND à fin décembre 2017, soit une progression de + 32,1%.

La marge sur les commissions a enregistré une progression de +15,2% pour atteindre 105,8 MTND au 31 décembre 2018 vs 91,9 MTND à fin décembre 2017.

Les revenus du portefeuille-titres commercial et d’investissement enregistrent une progression de 19,4% pour atteindre 46,4 MTND au 31 décembre 2018 vs 38,9 MTND

à fin décembre 2017.

Les frais de personnel augmentent de +15,6% au 31 décembre 2018 pour atteindre 113,3 MTND vs 98 MTND au 31 décembre 2017, en lien avec la stratégie de développement du capital humain dans un contexte de mutations technologiques et de transformation digitale.

Les charges opératoires évoluent de +23,9% à fin décembre 2018 vs fin décembre 2017. Compte non tenu de la contribution au Fonds de Garantie des Dépôts prévue

par le décret gouvernemental N° 2017-268 du 1er février 2017, l’évolution des charges opératoires est de 14,4%, en rapport notamment avec la mise à niveau des

infrastructures technologiques de la banque.

Le Résultat Brut d’Exploitation est en hausse de +26% pour atteindre 195,3 MTND au 31 décembre 2018 vs 155 MTND à fin décembre 2017. La progression du Résultat

Brut d’Exploitation est de 34,3% compte non tenu de la contribution au Fonds de Garantie des Dépôts prévue par le décret gouvernemental N° 2017-268 du 1er février

2017.

Le coefficient d’exploitation s’établit à 46,2% au 31 décembre 2018 vs 46,6% à fin décembre 2017.

Le résultat de l’UIB pour l’année 2018 atteindrait un taux de retour sur fonds propres supérieur à 20%. Ainsi, l’UIB continue à donner, à la faveur de la solidité de ses ratios de gestion et le niveau et la qualité de ses fonds propres, des gages de stabilité et de sécurité à ses déposants, à ses actionnaires et au secteur bancaire tunisien.