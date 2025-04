Les indicateurs de l’UNION INTERNATIONALE DE BANQUES – UIB-, arrêtés au 31 mars 2025, font ressortir notamment les tendances ci-après :

▪ L’encours des dépôts de la clientèle est de 6 922,4 MTND au 31 mars 2025 vs 6 341,5

MTND une année auparavant. Cette augmentation de dépôts de +9,2% correspondant

à +580,9 MTND résulte de la hausse (a) des dépôts à vue (+167,9 MTND) (b) des

dépôts d’épargne (+206,1 MTND) (c) des dépôts à terme, certificats de dépôt et autres

produits financiers (+218,5 MTND) (d) et d’une baisse des autres dépôts et avoirs de

la clientèle (-11,6 MTND). Par ailleurs, l’encours des dépôts de la clientèle a

légèrement progressé de 0,9%, au cours du premier trimestre 2025.

▪ L’encours net des crédits à la clientèle est de 6 097,4 MTND au 31 mars 2025 vs

6 362,2 MTND une année auparavant, soit une baisse de -4,2% correspondant à -264,8

MTND. Par ailleurs, l’encours des crédits à la clientèle a accusé une baisse de 1,9%,

au cours du premier trimestre 2025.

▪ L’encours des emprunts et ressources spéciales est de 139,1 MTND au 31 mars 2025

vs 169,9 MTND une année auparavant.

▪ Les produits d’exploitation bancaire, présentés nets des agios réservés, ont affiché une

légère hausse de 0,3% pour atteindre 224,5 MTND au 31 mars 2025 vs 223,9 MTND

une année auparavant.

▪ La marge d’intérêt est de 69,8 MTND au 31 mars 2025 vs 77,8 MTND une année

auparavant, accusant ainsi une baisse de -10,3%.

▪ La marge sur les commissions est de 38,3 MTND au 31 mars 2025 vs 38 MTND une

année auparavant soit une légère hausse de +0,8%.

▪ Les revenus du portefeuille-titres commercial et d’investissement ont enregistré une

hausse de +6,6% pour atteindre 17,8 MTND au 31 mars 2025 vs 16,7 MTND une année

auparavant.

▪ Le Produit Net Bancaire a enregistré une baisse de -4,9% pour atteindre 125,9 MTND

au 31 mars 2025 vs 132,5 MTND une année auparavant.

▪ Les frais de personnel ont enregistré une hausse de +4,7% pour atteindre 51,2 MTND

au 31 mars 2025 vs 48,9 MTND une année auparavant.

▪ Les charges opératoires ont augmenté de +5,5% pour atteindre 70,6 MTND au 31 mars

2025 vs 66,9 MTND une année auparavant.

▪ Le Résultat Brut d’Exploitation a enregistré une baisse de -15,5% pour atteindre 55,4

MTND à fin mars 2025 vs 65,6 MTND une année auparavant.

▪ Le coefficient d’exploitation s’est établi à 56% au 31 mars 2025 vs 50,5% une année

auparavant.