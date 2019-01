L’Union des écrivains tunisiens (UET) a exprimé, jeudi 17 janvier, sa solidarité vis-à-vis de la grève générale décidée par l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et observée par les agents de la fonction publique et du secteur public.

Dans un communiqué publié par l’UET, son président, Slaheddine Lahmadi, a fait part de sa solidarité “absolue” vis-à-vis des combats menés par l’UGTT pour défendre la dignité des travailleurs.

Il a par ailleurs souligné l’engagement de l’Union des écrivains tunisiens à côté de la Centrale syndicale pour “lutter contre les tentatives d’affaiblissement des travailleurs et des catégories sociales marginalisées et pour faire face à toute tentative portant atteinte à la souveraineté et l’indépendance de la patrie”.

Rappelons que les agents de la fonction publique et du secteur public, observent jeudi 17 janvier, une grève générale, suite à l’appel à la grève lancé par l’UGTT pour revendiquer le droit à une augmentation salariale. Cette grève a été décidée par la commission administrative nationale de la centrale syndicale en date du 24 novembre 2018, et après un échec d’une série de réunions de négociation entre l’UGTT et le gouvernement.