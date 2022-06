L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a décidé de décréter une grève générale dans le secteur public et la fonction publique, dont la date sera fixée prochainement par son bureau exécutif.

Au cours d’un point de presse organisé lundi 27 juin 2022 au terme des travaux de la commission administrative de la centrale syndicale, tenue les 26 et 27 juin à Hammamet, le secrétaire général de l’UGTT, Nourredine Taboubi, a déclaré que la commission a décidé de décréter une grève générale dans le secteur public et la fonction publique et sera chargée de fixer sa date et ses modalités.

“La grève nous a été imposée par le gouvernement qui a négligé le processus du dialogue”, a-t-il indiqué, assurant toutefois que la grève n’est pas une fin en soi mais un moyen de pression pour satisfaire les revendications sociales.

“La centrale syndicale n’avait pas réclamé d’augmentations salariales mais une réhabilitation du pouvoir d’achat des citoyens qui a connu une forte régression en raison de l’inflation”, explique Taboubi. Selon lui, l’actuel gouvernement est le seul n’ayant pas répondu favorablement aux revendications des travailleurs.

Il a souligné que la réunion de la commission administrative a porté, notamment sur l’évaluation de la situation sociale et politique dans le pays.