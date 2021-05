L’Ordre des architectes de Tunisie (OAT) observera une grève générale de 15 jours, du 7 au 21 juin 2021, suite ” à l’absence de réactivité de la part du gouvernement face aux demandes de ses adhérents “.

L’OAT a ajouté, dans un communiqué publié jeudi, que cette grève sera non-présentielle pour les architectes des établissements publics, en présentiel pour les architectes de la fonction publique et sous forme de boycott des projets publics et arrêt de travail pour les architectes du secteur privé.

Il s’agit, également, de la suspension des études et du boycott de tous les projets publics et les visites de terrain, de la réception des projets et de l’acceptation des travaux et la participation aux réunions…

Les architectes devront, en outre, boycotter toutes les commissions techniques qui se tiennent au sein des structures et institutions publiques, dont les commissions d’octroi des permis de construction des lotissements, les commissions internes des bâtiments civils, les commissions des concours et celles des affiliés.

L’OAT a soumis une motion de 15 demandes dont la généralisation de la prime spécifique aux ingénieurs des entreprises et établissements publics. Ils demandent également de mettre le secteur de l’aménagement du territoire, de la reconstruction et de l’architecture, sous la présidence du Gouvernement pour assurer l’efficacité de la planification territoriale et urbaine.

L’ordre a appelé les structures de l’Etat à s’engager à respecter les lois régissant les constructions civiles, l’aménagement du territoire, la reconstruction, l’architecture et les permis de construire.