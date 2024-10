Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri a reçu, mercredi, au Palais de la Kasbah, le président de l’ordre des architectes de Tunisie (OAT). Wajih Khélifi.

Cité dans un communiqué, le chef du gouvernement a saisi l’occasion pour appeler l’ordre des architectes à s’impliquer davantage dans l’élaboration d’une nouvelle vision de l’espace urbain du pays dans le cadre d’une approche participative permettant de réviser la législation régissant ce secteur.

Il a également exhorté l’Ordre à contribuer activement à la mise en place d’une stratégie nationale dédiée à l’aménagement urbain moderne et à la création d’une infrastructure équilibrée entre les régions.

Cette stratégie devrait favoriser un accès aux équipements de base et par la même, soutenir l’effort national dans le domaine de l’investissement et du développement durable.

Au cours de la réunion, le chef du gouvernement a mis en valeur le rôle des architectes des secteurs public et privé dans l’amélioration du paysage architectural et urbain dans les différentes régions du pays, mettant l’accent sur l’impératif de conjuguer les efforts en vue de parachever la réalisation des projets publics et surmonter les obstacles qui entravent leur mise en œuvre dans les délais impartis.

La réunion s’est déroulée en présence de la ministre de l’Equipement et de l’habitat, Sara Zaâfrani Zanzari.