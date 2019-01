L’Arabie Saoudite a accordé à la Tunisie un prêt de 500 millions de dollars (environ 1,5 milliard de dinars) à des conditions favorables pour financer le budget de l’Etat. C’est ce qu’annonce un communiqué du ministère des Finances tunisien.

Le département des Finances précise que l’accord de crédit a été signé par le ministre des Finances, Ridha Chalghoum, et son homologue saoudien, Mohammed al-Jadaan, lors d’une rencontre tenue à Ryadh en marge de la visite effectuée par le responsable tunisien en Arabie Saoudite (12 au 14 janvier 2019).

Les deux ministres ont discuté, à cette occasion, les moyens à même de renforcer davantage les relations de coopération bilatérale dans les domaines financier et économique.

Au cours de sa visite, Chalghoum a rencontré le ministre saoudien du Commerce et de l’Investissement, Majed El Kasbi, rencontre au cours de laquelle ils ont évoqué les opportunités de partenariat et d’investissement entre les deux pays et les moyens de renforcer les investissements saoudiens en Tunisie.

Le ministre s’est également entretenu avec le vice-président du Fonds saoudien pour le développement, Youssef Bassem, pour examiner les mécanismes de financement et les crédits de développement que le fonds saoudien peut accorder à la Tunisie.