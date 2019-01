Suite aux informations relayées sur les réseaux sociaux selon lesquelles les autorités algériennes auraient lancé une mise en garde contre la consommation de certains aliments qui contiennent des additifs introduits sur le marché maghrébin, le ministère de la Santé a précisé, mardi 15 janvier, que ces additifs sont autorisés en Tunisie sauf le colorant jaune “E102 tartrazine” qui est interdit.

Dans un communiqué, le ministère souligne que des équipes mènent encore les enquêtes nécessaires afin de bien s’assurer si ces additifs sont vendus sur le marché tunisien, ajoutant que toutes les mesures seront prises si jamais ces produits sont commercialisés.

Le ministère met également l’accent sur la nécessité de ne pas se procurer ces produits des circuits parallèles et de vérifier qu’ils ne contiennent pas les colorants E131, E102 et E123.

Les autorités algériennes avaient mis en garde, le 9 janvier dernier, contre des produits alimentaires hautement cancérigènes introduits sur les marchés algérien et tunisien, dans une correspondance adressée aux établissements sanitaires.

Ci-dessous la liste des produits en question:

– Les jus de mangue des marques Delta et Maza contenant le F211

– Les jus de la marque Moneech et SUN UP contenant le E330

– Le jus de la marque Freshy contenant le E171 et le E102

– Le jus de la marque Super Squash contenant le E220

– Les chips de la marque Batal et les biscuits contenant le E223

– Le biscuit Custard Cream contenant le E339 et E307

– Le lait de la marque Luna contenant le E225, F211, E30, E102, E171, E211, E330, E223 et le E307.

Ainsi, le jus de Mango “Delta”, la poudre de jus et le jus fortifiant “Squach” de fabrication américaine, de même que les chips “El Batal” et le biscuit Caster Crème sont déconseillés à la consommation par les autorités algériennes.