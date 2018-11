Le Tunindex signe une hausse de 0,11%, lundi, finissant la séance dans le vert. Il a enregistré 7.302,89 points dans un marché peu actif, traitant 4,447 millions de dinars (MD), selon MCP.

La balance de variation fait apparaître au terme de cette séance, 25 hausses contre 29 baisses.

Dans le vert, le titre SANIMED s’offre la plus forte hausse de la journée (5,90%) en se monnayant à 2,33 D, suivi par le titre SERVICOM qui a réalisé le plus gros volume de la séance, mobilisant 1,324 MD de ses capitaux à 2,21 D l’action, soit une évolution de 5,74%.

Toujours dans le vert, le titre ELECTROSTAR affiche un gain de 4,43% à 1,65 D, tout comme les titres ICF et AMS qui ont progressé respectivement de 4,09% et 3,40% à 160 D et 0,91 D.

Dans le rouge, le titre SOPAT a enregistré un repli de 4,21% à 1,82 D, suivi par le titre CARTHAGE CEMENT qui a baissé de 3,50% à 1,93 D. Le titre BTE a vu son cours régresser de 2,99% à 11,68 D.

Les titres SOTETEL et SAM ont perdu respectivement 2,98% et 2,91% clôturant la séance à 3,25 D et 4 D.